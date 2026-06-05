Кишечные инфекции и клещи: жителям Челябинской области рассказали о необходимых для лета прививках

Самую большую угрозу летом представляют кишечные инфекции. В жару бактерии и микробы размножаются в воде и продуктах питания со стремительной скоростью. Чтобы не провести отпуск на больничной койке, санитарные врачи посоветовали заранее привиться от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Такая профилактика особенно необходима перед поездками в страны Азии, Африки и Южной Америки.
Также в тёплое время года на Южном Урале проснулись клещи, которые переносят тяжёлые заболевания. Прививку от клещевого энцефалита специалисты рекомендовали сделать абсолютно каждому. Поймать опасного паразита можно не только в диком лесу, но и во время обычной прогулки в любом городском парке. Дополнительно туристам посоветовали проверить свои старые прививки против кори.
Перед поездкой за границу в Роспотребнадзоре попросили жителей Челябинской области внимательно изучать медицинские правила, так как в некоторые регионы без вакцинации просто не пустят. Например, туристам может понадобиться защита от смертельно опасной жёлтой лихорадки, холеры или менингококка. Осенний иммунитет врачи посоветовали готовить уже в конце лета — в этот период лучше всего привиться от гриппа и пневмококка, чтобы спокойно встретить сезон простуд.
Летние каникулы — время новых впечатлений и знакомств. Однако первая поездка в детский лагерь может стать для ребёнка не только интересным приключением, но и серьёзным испытанием. Медицинский психолог из Челябинской области Ольга Рахматуллина рассказала, как понять, что ребёнок готов к самостоятельному отдыху, и что могут сделать родители для его комфортной адаптации.