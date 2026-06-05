Кишечные инфекции и клещи: жителям Челябинской области рассказали о необходимых для лета прививках

Перед поездкой за границу в Роспотребнадзоре попросили жителей Челябинской области внимательно изучать медицинские правила, так как в некоторые регионы без вакцинации просто не пустят. Например, туристам может понадобиться защита от смертельно опасной жёлтой лихорадки, холеры или менингококка. Осенний иммунитет врачи посоветовали готовить уже в конце лета — в этот период лучше всего привиться от гриппа и пневмококка, чтобы спокойно встретить сезон простуд.