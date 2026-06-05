ФСБ оказала содействие морякам, пострадавшим в Азовском море, заявили в МИД

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Погранотряд ФСБ РФ оказал содействие пострадавшим в Азовском море морякам теплоходов «Натра» и «Циркон», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Пострадавшим морякам было оказано содействие проходившим мимо российским судном и погранотрядом ФСБ России», — говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что два грузовых судна «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, были атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море, погибли пять азербайджанцев. Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.