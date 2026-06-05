Ситуацию с отсутствием горячей воды у хабаровчан прокомментировала мэрия

Во время испытаний 19 мая выявили повреждение на подающем трубопроводе ТМ-15. После этого горячую воду стали подавать без циркуляции, из-за чего в домах могли быть перепады давления и остывание воды. 25 мая произошла ещё одна авария — уже на обратном трубопроводе той же магистрали. Часть потребителей переключили на другие сети, но не везде это помогло полностью восстановить подачу.