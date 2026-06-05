Ситуацию с отсутствием горячей воды у хабаровчан прокомментировала мэрия

В Хабаровске часть домов в зоне ТЭЦ-1 остаётся без нормального горячего водоснабжения после гидравлических испытаний и последующих аварий на тепломагистрали ТМ-15. О ходе работ сообщила мэрия Хабаровска.
Плановые испытания в зоне ТЭЦ-1 проходили с 18 по 22 мая. Они нужны, чтобы заранее найти слабые участки теплотрасс и заменить их летом, а не ждать прорывов зимой. На третьей неделе мая в Хабаровске проверяли сразу несколько магистралей ТЭЦ-1, включая ТМ-15; ограничения горячей воды затрагивали Индустриальный район, часть Центрального и Железнодорожного районов, а также ряд населённых пунктов Хабаровского района.
Во время испытаний 19 мая выявили повреждение на подающем трубопроводе ТМ-15. После этого горячую воду стали подавать без циркуляции, из-за чего в домах могли быть перепады давления и остывание воды. 25 мая произошла ещё одна авария — уже на обратном трубопроводе той же магистрали. Часть потребителей переключили на другие сети, но не везде это помогло полностью восстановить подачу.
Без горячей воды остались дома на улицах Индустриальной, 1, 1А, 1 В, 2, 2А, 2 Г, 2Д, 2Е, 3, 3А, 4, 5, 7, а также Краснореченской, 147 и 149. Для этих адресов сейчас делают временную схему подключения: специалисты прокладывают обводной трубопровод диаметром 315 мм и длиной 320 метров.
Ориентировочный срок восстановления горячего водоснабжения по временной схеме — 6 июня. После этого энергетикам предстоит заняться основным ремонтом повреждённого участка ТМ-15 диаметром 700 мм. Жителям стоит учитывать, что при подаче без циркуляции температура воды особенно зависит от разбора: чем меньше люди пользуются водой, тем быстрее она остывает на удалённых и тупиковых участках сети.