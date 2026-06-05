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О ночном тумане предупредили жителей Воронежской области

В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Источник: Комсомольская правда

По прогностической карте Гидрометцентра ЦФО, в ночь на субботу, 6 июня, в регионе ожидается неблагоприятное погодное явление — туман. Объявлен желтый уровень опасности, который будет действовать в течение темного времени суток.

Согласно данным метеорологов, в вечерне-ночной период с 18:00 5 июня до 6:00 6 июня на территории региона местами ожидается туман. Водителей и пешеходов просят учитывать ухудшение видимости на дорогах в это время.

При этом температура воздуха ожидается комфортная — до +23 градусов. Днем 6 июня возможны небольшие дожди. Подробный прогноз на выходные читайте здесь.