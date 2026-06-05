На карте Красноярского края появились мыс Аварийный и мыс Васильева

На Таймыре официально зарегистрировали два новых географических объекта — мыс Аварийный и мыс Васильева. Управление Росреестра по Красноярскому краю внесло их в Государственный каталог географических названий.
Оба мыса находятся на побережье Карского моря. Мыс Аварийный расположен рядом с одноимённой бухтой и получил своё название из-за частых происшествий с судами в этих суровых арктических водах. Мыс Васильева находится неподалёку — его назвали в честь охотника Ильи Васильева ещё в 1963 году.
Территория, где расположены мысы, считается одной из самых труднодоступных в российской Арктике. Попасть туда можно только на специальной авиации или научных судах в короткий период навигации.
Ранее мы сообщали, что река на Таймыре получила официальное название Тебюлех-Сала.