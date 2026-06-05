На карте Красноярского края появились мыс Аварийный и мыс Васильева

Оба мыса находятся на побережье Карского моря. Мыс Аварийный расположен рядом с одноимённой бухтой и получил своё название из-за частых происшествий с судами в этих суровых арктических водах. Мыс Васильева находится неподалёку — его назвали в честь охотника Ильи Васильева ещё в 1963 году.