Житель Перми получит 416 тысяч рублей за отмененный отпуск

С индивидуального предпринимателя в пользу истца взысканы денежные средства в сумме более 416 000 рублей, в которые вошли стоимость оплаченного тура, неустойка, компенсация морального вреда и штраф. Кроме того, по решению судебного органа ответчик заплатит госпошлину в размере 11 734 рублей, которая поступит в доход местного бюджета.