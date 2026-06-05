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Житель Перми получит 416 тысяч рублей за отмененный отпуск

За дело взялся Ленинский районный суд города Перми.

Пермяк получит более четырехсот тысяч рублей в качестве компенсации за сорванный отпуск в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка, сообщили в Ленинском районном суде.

В августе 2025 года местный житель заключил договор с туроператором на отдых в сентябре. За несколько дней до вылета агент сообщил туристу о сорванном полете из-за незарегистрированных билетов на рейс.

В этот день местный житель попросил туроператора вернуть потраченную сумму вместе с моральной компенсацией, однако обратной связи не поступило. Через неделю офис турагента закрылся. После долгого игнорирования пермяк обратился в суд.

С индивидуального предпринимателя в пользу истца взысканы денежные средства в сумме более 416 000 рублей, в которые вошли стоимость оплаченного тура, неустойка, компенсация морального вреда и штраф. Кроме того, по решению судебного органа ответчик заплатит госпошлину в размере 11 734 рублей, которая поступит в доход местного бюджета.