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Минфин Нижегородской области привлечет коммерческие кредиты на 5 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области опубликовало на портале госзакупок пять лотов на предоставление коммерческих кредитных линий по 1 млрд руб. каждая. Заемные средства планируется привлечь сроком на один год с плавающей процентной ставкой, следует из документации закупок.

Министерство финансов Нижегородской области опубликовало на портале госзакупок пять лотов на предоставление коммерческих кредитных линий по 1 млрд руб. каждая. Заемные средства планируется привлечь сроком на один год с плавающей процентной ставкой, следует из документации закупок.

Возобновляемые кредитные линии необходимы для погашения долговых обязательств Нижегородской области и пополнения остатков средств на счете областного бюджета. На 1 июня госдолг региона составил 208,4 млрд руб., из которых на коммерческие кредиты приходится 63 млрд руб., говорится в материалах министерства.

Как писал «Ъ-Приволжье», минфин также планирует разместить облигационный заем на 20 млрд руб.