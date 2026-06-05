Минфин Нижегородской области привлечет коммерческие кредиты на 5 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области опубликовало на портале госзакупок пять лотов на предоставление коммерческих кредитных линий по 1 млрд руб. каждая. Заемные средства планируется привлечь сроком на один год с плавающей процентной ставкой, следует из документации закупок.