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МИД выразил соболезнования близким погибших в Азовском море моряков

МИД выразил соболезнования близким погибших в Азовском море моряков.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва выражает соболезнования родным и близким погибших моряков теплоходов «Натра» и «Циркон» в Азовском море, выясняет обстоятельства произошедшего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что два грузовых судна «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, были атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море, погибли пять азербайджанцев. В пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

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