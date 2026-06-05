Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что два грузовых судна «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, были атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море, погибли пять азербайджанцев. В пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.