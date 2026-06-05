В Хабаровском крае директор стадиона держал работников на птичьих правах

В Хабаровском крае руководителя спортивного комплекса в Бикине привлекли к административной ответственности после проверки трудового законодательства. Нарушения выявила Бикинская городская прокуратура, сообщили в региональной прокуратуре.
Проверка проходила в МКУ «Стадион Локомотив». Надзорное ведомство установило, что сотрудники учреждения работали по совместительству без оформления трудовых договоров. Для работников это важный момент: без документов сложнее защитить зарплату, график, стаж и другие трудовые гарантии.
Кроме того, часть сотрудников не проходила регулярные медицинские осмотры. В учреждении также не была проведена специальная оценка условий труда, которая нужна, чтобы определить возможные риски на рабочих местах и положенные работникам гарантии.
Прокуратура внесла руководителю учреждения представление. Его рассмотрели и удовлетворили, выявленные нарушения устранили.
По постановлениям городского прокурора должностное лицо привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 15 тысяч рублей.