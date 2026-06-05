Большой коммунальный ремонт запланирован в 33 округах Красноярского края

В этом году в 33 муниципальных округах Красноярского края капитально отремонтируют объекты коммунальной инфраструктуры. Работу выполнят по региональной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». Ремонт и замену участков тепловых сетей проведут в городах Уяр, Лесосибирск, Дудинка, Дивногорск, селах Новобирилюссы, Тесь, Ключи, Тубинск, Краснотуранск, Инголь, Новоалтатка, Ирбейское, Рассвет, Абан, Шуваево, Замятино, Сухобузимское, Лугавское, Нижний Ингаш, Златоруновск, Новая Солянка, Киндяково. Капитальный ремонт сетей водоснабжения пройдет в городах Зеленогорск, Железногорск, Дудинка, Кодинск, Артемовск, селах Алтат, Белый Яр, Троица, Новобирилюссы, Шушенское, Рассвет, Горный, Имбинский, Ельники, Абан, Шуваево, Сухобузимское, Нижний Ингаш, Сагайское, Мотыгино, Рассвет, Козулька, Большие Ключи, Тасеево, Уджей, Сушиновка, Уральская, Новосёлово, Разъезжее, Агинское. Водопроводные башни обновят в деревнях Новониколаевка, Уральская, Максаковка, Владимировка и Черемшанка, селах Удачное, Рождественское, Новокамала, Тюхтет, Межово, Кияй, Чистое Поле, Верхний Ададым. Капитальный ремонт котельных либо дымовых труб проведут в селах Ермаковское, Крутояр, Инголь, Мана, Партизанское, Тюхтет, Юрьевка, Новобирилюссы, Лебяжье. Новые станции очистки воды установят в поселке Берёзовый, селах Дзержинское, Комаровка. Капитальный ремонт станции обезжелезивания пройдет в селе Ермаковское. Для сел Шушенское и Суриково приобретут вакуумные машины, для поселка Надым — твердотопливные котлы. В микрорайоне Зеленая Роща Красноярска пройдет капитальный ремонт проходных коллекторов с сетями водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения. Кроме краевых программ, в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ремонт объектов водоснабжения выполнят в селах Южно-Александровка и Новониколаевка, Уяре, поселках Солонцы и Подгорный. Кроме того, продолжаются начатые в прошлом году работы по замене водопровода в Норильске.