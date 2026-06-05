МИД: Россия окажет содействие в получении сведений об атаке в Азовском море

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия окажет все необходимое содействие в получении сведений об обстоятельствах атаки на суда «Натра» и «Циркон» в Азовском море, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По информации МИД, полученной из российских компетентных органов, ранним утром в пятницу в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики.
«Российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.