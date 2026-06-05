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Как провести первые выходные лета в Воронеже

Рассказываем о главных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

6 июня.

Театр оперы и балета.

15:00 | Концерт «Моцарт и Сальери» | 6+

18:00 | Мюзикл «Мужчина моей мечты» | 12+

Никитинский театр.

18:00 | «Чудотворец» | 16+

18:00 | «Правила поведения в современном обществе» | 16+

Театр «Кот».

12:00 | «Звездный кораблик» | 2+

Новый театр.

16:00, 19:00 | «Мой дедушка был вишней» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

13:00 | Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+

16:00 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

12:00 | Лекция «О русском населении в Золотой Орде» в рамках выставки «Забытый город Азак» | 12+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

7 июня.

Театр оперы и балета.

18:00 | Опера «На заре туманной юности» | 12+

Никитинский театр.

18:00 | «28 дней» | 18+

18:00 | Концерт «Летний джаз» | 12+

Театр «Кот».

14:00 | «Собеседование. Метод Грёнхольма» | 16+

17:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

18:30 | «Человек-подушка» | 18+

Новый театр.

19:00 | «Вафельное сердце» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

12:00 | Развлекательна программа «Удивительные приматы» | 0+

15:30 | Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в канале МАКС.