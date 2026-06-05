Как провести первые выходные лета в Воронеже

6 июня.
Театр оперы и балета.
15:00 | Концерт «Моцарт и Сальери» | 6+
18:00 | Мюзикл «Мужчина моей мечты» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | «Чудотворец» | 16+
18:00 | «Правила поведения в современном обществе» | 16+
Театр «Кот».
12:00 | «Звездный кораблик» | 2+
Новый театр.
16:00, 19:00 | «Мой дедушка был вишней» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
13:00 | Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+
16:00 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
12:00 | Лекция «О русском населении в Золотой Орде» в рамках выставки «Забытый город Азак» | 12+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
7 июня.
Театр оперы и балета.
18:00 | Опера «На заре туманной юности» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | «28 дней» | 18+
18:00 | Концерт «Летний джаз» | 12+
Театр «Кот».
14:00 | «Собеседование. Метод Грёнхольма» | 16+
17:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
18:30 | «Человек-подушка» | 18+
Новый театр.
19:00 | «Вафельное сердце» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
12:00 | Развлекательна программа «Удивительные приматы» | 0+
15:30 | Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
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