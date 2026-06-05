Нашлись девелоперы, которые инвестируют 90 миллиардов рублей в будущий курорт «Белая дюна» в Калининградской области

Губернатор напомнил, что в этом году регион получил федеральное финансирование на дороги, электро- и газоснабжение площадки. Согласно сегодняшнему соглашению группа компаний «Самсон» планирует направить не менее 40 млрд рублей на создание туристической, социальной и иной инфраструктуры на территории «Белой дюны». Появится, например, общественно-деловой центр и гостиницы на 3200 номеров. Будет обеспечено порядка 2200 новых рабочих мест.