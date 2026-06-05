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Нашлись девелоперы, которые инвестируют 90 миллиардов рублей в будущий курорт «Белая дюна» в Калининградской области

К амбициозному проекту подключились инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» и группа компаний «Лидер Групп».

Источник: Комсомольская правда

В новый курортный город в Калининградской области — проект «Белая дюна» — инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» планирует вложить 40 миллиардов рублей. О сотрудничестве региона с крупным девелопером объявил губернатор Алексей Беспрозванных. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор напомнил, что в этом году регион получил федеральное финансирование на дороги, электро- и газоснабжение площадки. Согласно сегодняшнему соглашению группа компаний «Самсон» планирует направить не менее 40 млрд рублей на создание туристической, социальной и иной инфраструктуры на территории «Белой дюны». Появится, например, общественно-деловой центр и гостиницы на 3200 номеров. Будет обеспечено порядка 2200 новых рабочих мест.

Также об участии в строительстве курорта заявил один из крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга — ГК «Лидер Групп». В планах инвестировать не менее 50 млрд рублей в возведение гостиниц и других объектов, в том числе социально значимых.

По планам правительства, на площади порядка 500 гектаров будет построен новый город, где при полной реализации проекта будет жить 20−25 тысяч человек.

«Белая дюна» — один из крупнейших инвестиционных проектов в Калининградской области. Реализуется по решению президента в рамках федерального проекта строительства круглогодичных морских курортов.

Проектирование и создание инфраструктуры предполагается осуществить до 2030 года. Проектирование и строительство гостиничных и санаторно-курортных комплексов — до конца 2033 года.