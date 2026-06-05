Сбер демонстрирует практическое применение технологии Physical AI в ретейле

Центр робототехники Сбера представил новое воплощение технологии Physical AI на базе модели Green-VLA — робота Воркера. Разработка уже тестируется в торговом зале одного из супермаркетов-лаборатории торговой сети и демонстрирует, как единая универсальная модель может адаптироваться под различные робототехнические платформы и прикладные сценарии бизнеса в реальной среде. На Петербургском экономическом форуме Сбер и Х5 как лидеры своих индустрий договорились о партнёрстве для проведения первых пилотов.