Землю под коттеджный поселок выставили на торги в Дзержинске

Речь идет об участке площадью 5,91 га, который расположен на первой линии Речного шоссе, на юго-восточной окраине города. Согласно условиям инвестора, на данной площадке предполагается возвести не менее 8,5 тыс. кв. м малоэтажного жилья. Помимо индивидуальных жилых домов, на территории запланировано размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также проведение комплексного благоустройства и озеленения. Срок реализации всего проекта составит 6 лет.