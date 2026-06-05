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Землю под коттеджный поселок выставили на торги в Дзержинске

На участке площадью почти 6 гектаров у Речного шоссе планируют построить новый микрорайон с малоэтажным жильем и развитой инфраструктурой.

В Дзержинске Нижегородской области выставили на торги право на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) для строительства коттеджного поселка. Об этом сообщается на сайте крупного банка-инвестора.

Речь идет об участке площадью 5,91 га, который расположен на первой линии Речного шоссе, на юго-восточной окраине города. Согласно условиям инвестора, на данной площадке предполагается возвести не менее 8,5 тыс. кв. м малоэтажного жилья. Помимо индивидуальных жилых домов, на территории запланировано размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также проведение комплексного благоустройства и озеленения. Срок реализации всего проекта составит 6 лет.

Начальная цена права заключения договора КРТ определена в размере 5,46 млн рублей. Прием заявок от потенциальных инвесторов на участие в торгах продлится до 29 июня, а сам аукцион назначен на 3 июля.

Ранее Нижегородская область сохранила второе место в инвестрейтинге АСИ.