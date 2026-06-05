В Перми обновят фасады 96 многоквартирных домов

Стартовал обновление фасадов домов: в Дзержинском районе — на улицах Боровая, 30 и Петропавловская, 62; в Орджоникидзевском районе — на улицах Лобвинская, 9, Янаульская, 11, Сестрорецкая, 24 и Репина, 19; в Мотовилихинском районе — на улицах Колыбалова, 20, Лебедева, 47, Лякишева, 4 и Пушкарская, 130, бульваре Гагарина, 25; в Свердловском районе — на улицах Максима Горького, 74, Чернышевского, 15 и 17, Полины Осипенко, 51, Белинского, 42; в Индустриальном районе — на улицах Космонавта Леонова, 3 и 36, Качалова, 27 и Баумана, 12; в Ленинском районе — на улицах Крисанова, 24, Монастырская, 27 и Луначарского, 21; в Кировском районе — на улицах Адмирала Нахимова, 3, Закамская, 20 и 42, Адмирала Ушакова, 20.