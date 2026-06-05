Контакт-центр Сбера стал победителем премии Frank Award 2026 в двух номинациях

Для эффективной работы контакт-центров Сбер реализует инициативы, связанных с генеративным ИИ. В контакт-центрах Сбера почти половина поступающих обращений уже обрабатывается при помощи ИИ-агентов. Высокая оценка этого направления работы со стороны Frank RG стала подтверждением лидерства Сбера в сфере технологий искусственного интеллекта. Технологический потенциал банка усиливает одно из ключевых направлений в работе команды Сбера — ориентированность на клиента, внимание к его нуждам, оперативное реагирование на запросы и оказание поддержки в любой ситуации.