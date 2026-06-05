В Европе невозможно отменить русскую культуру, заявил Кустурица

«Я думаю, что сейчас, когда они (Запад — ред.) хотят отмену русской культуры, это в реальности невозможно, потому что русская культура — это огромная часть эволюции европейской культуры», — сказал он, выступая на ПМЭФ.
Режиссер добавил, что для него европейская культура неразрывно связана с христианством.
«Европейская культура — это кто? Это Микеланджело, это Рублев, это все, что было около христианской культуры. То, что не было частью христианской культуры, это не была европейская культура», — сказал он.
Завершая выступление, Кустурица еще раз обратил внимание на важность этого понятия. «Я думаю, что надо верить, что культура — это самая важная часть общества… Я думаю, что эта проекция, где культуры нет в первом круге цивилизации, — это ошибка. И думаю, что русская культура с русской наукой и с русской религией — это триединый мир, в котором надо видеть будущее», — заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.