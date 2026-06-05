В Европе невозможно отменить русскую культуру, заявил Кустурица

Завершая выступление, Кустурица еще раз обратил внимание на важность этого понятия. «Я думаю, что надо верить, что культура — это самая важная часть общества… Я думаю, что эта проекция, где культуры нет в первом круге цивилизации, — это ошибка. И думаю, что русская культура с русской наукой и с русской религией — это триединый мир, в котором надо видеть будущее», — заключил он.