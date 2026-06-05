Территорию стадиона «Буревестник» вернули в госсобственность Самары

«В сентябре 2025 года стадион получил статус объекта культурного наследия. И это точно никак не коррелируется с киосками и автостоянкой. “Буревестник” должен быть тем, чем он был изначально. Это не случится завтра, тем более что за долгие годы от его спортивной инфраструктуры практически ничего не осталось, но для реализации этой цели будет вестись планомерная работа», — рассказал глава города.