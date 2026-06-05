Калининградская область и Кузбасс обменяются опытом в сфере культуры

Оба региона входят в число четырёх субъектов РФ, где по инициативе президента создаются культурно-образовательные кластеры. В Кемерове уже построены и работают филиал Московской государственной академии хореографии, Сибирский филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), Центральная музыкальная школа, школа креативных индустрий, фондохранилище с реставрационным центром, а также жильё для преподавателей и артистов.