Калининградская область и Кузбасс обменяются опытом в сфере культуры

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и глава Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк обсудили совместный проект «Культурный мост: Кузбасс — Балтика». Регионы договорились обмениваться опытом в сфере искусства и креативных индустрий.
Оба региона входят в число четырёх субъектов РФ, где по инициативе президента создаются культурно-образовательные кластеры. В Кемерове уже построены и работают филиал Московской государственной академии хореографии, Сибирский филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), Центральная музыкальная школа, школа креативных индустрий, фондохранилище с реставрационным центром, а также жильё для преподавателей и артистов.
В Калининградской области аналогичный кластер формируется на острове Октябрьском. Здесь уже работает филиал РГИСИ — «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства», а также школы креативных индустрий в Нестерове, Гусеве, Советске и Светлом.
Как отметил Беспрозванных, региону интересен опыт коллег из Кузбасса, но и калининградцы уже могут поделиться своими наработками — как развивать территорию кластера и привлекать специалистов, чтобы культурная жизнь была насыщенной и доступной.
Середюк в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество позволит объединить ресурсы в подготовке профессионалов сферы культуры и дать новый импульс развитию территорий. Ключевыми партнёрами проекта станут балтийский филиал РГИСИ и школы креативных индустрий Калининградской области.