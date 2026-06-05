ИИ-инстурмент от ВТБ сможет управлять портфелем клиентов Private Banking

Инструмент для премиальных клиентов ВТБ учитывает финансовые цели, горизонт инвестирования, сумму вложений, требования к ликвидности. Заложенные в систему алгоритмы анализируют рыночные данные и различные классы активов — от акций и облигаций до недвижимости, драгоценных металлов, ставок денежного рынка и цен на нефть. На основе этих сведений и индивидуальных запросов подбирается структура портфеля. Работу сервиса можно корректировать, также он сам в постоянном режиме отслеживает рыночную ситуацию и оправляет уведомления, если требуется внести изменения в портфель.