Ассортимент нижегородской «Молочной кухни» пополнился новыми продуктами

Сметана, тефтели из трех видов мяса, свиные и куриные биточки появились в продаже на городских раздатках «Молочной кухни». Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
По словам главы города, за последние три месяца предприятие выпустило два новых продукта и продолжает расширять линейку товаров из натурального сырья от нижегородских производителей. В составе сметаны — пятнадцатипроцентные сливки, в тефтелях и биточках — мясо и специи.
«На этой неделе всю партию новинок уже разобрали, следующая поставка ожидается в будущий вторник. Отрадно, что продукция нашей кухни так нравится мамам с малышами, а за счет регулярного обновления позиций еще и стала помощником для всех покупателей, кому важны вкус и польза в одном продукте», — подчеркнул Юрий Шалабаев.
Ранее в ассортименте «Молочной кухни» появились вареники-сердечки с творогом.