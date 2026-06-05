Ассортимент нижегородской «Молочной кухни» пополнился новыми продуктами

«На этой неделе всю партию новинок уже разобрали, следующая поставка ожидается в будущий вторник. Отрадно, что продукция нашей кухни так нравится мамам с малышами, а за счет регулярного обновления позиций еще и стала помощником для всех покупателей, кому важны вкус и польза в одном продукте», — подчеркнул Юрий Шалабаев.