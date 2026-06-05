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Ассортимент нижегородской «Молочной кухни» пополнился новыми продуктами

За последние три месяца выпущено два новых продукта.

Сметана, тефтели из трех видов мяса, свиные и куриные биточки появились в продаже на городских раздатках «Молочной кухни». Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем макс-канале.

По словам главы города, за последние три месяца предприятие выпустило два новых продукта и продолжает расширять линейку товаров из натурального сырья от нижегородских производителей. В составе сметаны — пятнадцатипроцентные сливки, в тефтелях и биточках — мясо и специи.

«На этой неделе всю партию новинок уже разобрали, следующая поставка ожидается в будущий вторник. Отрадно, что продукция нашей кухни так нравится мамам с малышами, а за счет регулярного обновления позиций еще и стала помощником для всех покупателей, кому важны вкус и польза в одном продукте», — подчеркнул Юрий Шалабаев.

Ранее в ассортименте «Молочной кухни» появились вареники-сердечки с творогом.