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Захар Прилепин пояснил причину возвращения из зоны СВО

По его словам, на гражданке у него накопилось много дел.

Источник: Время

Нижегородский писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин вернулся из зоны специальной военной операции (СВО). Он проходил службу в составе добровольческого корпуса, его контракт был рассчитан на полгода, пишет НИА «Нижний Новгород».

По словам Прилепина, у него накопилось много дел на гражданке, связанных с политикой, культурой, семьей, домашними животными.

«За полгода там провисли целые направления», — отметил писатель.

По его мнению, отношение к СВО регионов, которые далеко от границы сейчас меняется.

«Глядя на наши города, на Кстово, Дзержинск, на все остальное, люди понимают, что это общее дело», — считает общественник.

Прилепин также рассказал, что во время последней командировки занимался не боевой, а штабной работой.

«В 50 лет впервые попал в управление. Был при штабе, при замруководителя добровольческого корпуса», — сообщил он. «По-прежнему ждут, когда я обратно вернусь», — добавил он.

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