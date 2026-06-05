Беспрозванных поручил приоритетно обеспечить связью посёлки области

Беспрозванных подчеркнул, что доступ к быстрому и надёжному интернету — это не вопрос комфорта, а базовая инфраструктурная потребность. Он назвал его фундаментом для развития образования, телемедицины, удалённой занятости и малого бизнеса на местах.