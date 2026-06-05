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Беспрозванных поручил приоритетно обеспечить связью посёлки области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поставил задачу приоритетно обеспечить качественной связью малые населённые пункты региона.

Источник: KaliningradToday

Об этом он заявил на рабочей встрече с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» Александром Логиновым.

Ключевой темой стало дальнейшее развитие инфраструктуры связи и расширение сети волоконно-оптических линий (ВОЛС) с особым акцентом на небольшие посёлки. Особое внимание уделяется восточным и южным муниципалитетам, где уровень проникновения высокоскоростного интернета пока ниже среднеобластного показателя.

Беспрозванных подчеркнул, что доступ к быстрому и надёжному интернету — это не вопрос комфорта, а базовая инфраструктурная потребность. Он назвал его фундаментом для развития образования, телемедицины, удалённой занятости и малого бизнеса на местах.

«Мы ставим перед собой амбициозную, но абсолютно реалистичную задачу: в приоритетном порядке обеспечить качественной связью каждый посёлок области», — заявил губернатор. Он поблагодарил команду «Ростелекома» за конструктивный диалог и готовность оперативно масштабировать инфраструктурные проекты на юге и востоке региона.

«Ростелеком» является давним и надёжным стратегическим партнёром правительства области в цифровой трансформации региона. Цель модернизации сетей связи в отдалённых посёлках — повышение качества жизни и обеспечение доступа к современным цифровым ресурсам. Эти мероприятия станут практическим вкладом в программу, посвящённую 80-летию Калининградской области.