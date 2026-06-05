В красноярском СНТ загорелись шесть дачных домов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Шесть дачных домов загорелись на площади около 1 тысячи квадратных метров в садовом товариществе «Маяк» в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«В СНТ “Маяк” на улице Заозерной произошло загорание дачных домов. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят, предварительно, шесть строений», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что существовала угроза распространения пожара на соседние постройки. Ситуацию осложняют сухая жаркая погода и сильный ветер.
«На данный момент пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечено 70 человек и 18 единиц техники», — заключает МЧС РФ.