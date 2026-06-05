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Мосгорсуд признал законным лишение статуса уехавших за рубеж адвокатов

РИА Новости: суд подтвердил лишение статуса адвокатов Басистова, Проводина и Тая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о лишении статуса адвокатов Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая, более двух лет скрывающихся за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее Хамовнический суд столицы прекратил их статус, «поскольку адвокаты более двух лет скрываются за границей».

«Судебная коллегия по административным делам посчитала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив апелляционные жалобы без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе.

Все трое ранее состояли в адвокатском бюро «Бартолиус».

В январе Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» Дмитрия Проводина по делу о мошенничестве с акциями предприятия на сумму более 690 миллионов рублей.