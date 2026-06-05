В ВТБ рассказали, за счёт чего экономика сможет расти без привлечения новых рабочих рук

Помощь с переездом в регионы, где работники нужнее. Переток кадров в более производительные сектора и компании — один из главных резервов; Цифровые платформы и сервисы. Они упрощают поиск работы и повышают мобильность на рынке труда; Инвестиции в новое оборудование и высокотехнологичные производства. С 2021 года вложения в реальном выражении выросли более чем на четверть; Искусственный интеллект и роботы. Их активное внедрение, особенно в отраслях с низкой производительностью, способно дать мощный толчок.