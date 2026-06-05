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В Калининграде 11% работающих продлят отпусками и отгулами выходные на День России — опрос

Мужчины чаще женщин планируют брать дополнительные дни.

В Калининграде 11% работающих продлят отпусками и отгулами выходные на День России. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в пятницу, 5 июня.

«Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной рабочей недели получат три выходных подряд, а не четыре, как годом ранее, — с 12 по 14 июня. Тем не менее доля респондентов, намеренных продлить отдых, присоединив к нему отпуск или отгулы, составляет — 11%», — отмечают аналитики.

Мужчины чаще женщин планируют брать дополнительные дни (14% против 8% соответственно). Молодёжь до 35 лет реже будет продлевать выходные, чем те, кто старше. Большинство опрошенных (61%) ограничатся официальными выходными и не будут ничего присоединять.

Опрос проводился с 22 мая по 1 июня.

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