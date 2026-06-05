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Два девелопера вложат 90 млрд рублей в курорт «Белая дюна» под Калининградом

Калининградская область привлекла сразу двух крупных инвесторов для строительства курорта «Белая дюна» на побережье Балтийского моря. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Беспрозванных подписал соглашения с группами компаний «Самсон» и «Лидер Групп». Общий объём заявленных инвестиций — 90 миллиардов рублей. «Самсон» вложит не менее…

Источник: Янтарный край

Калининградская область привлекла сразу двух крупных инвесторов для строительства курорта «Белая дюна» на побережье Балтийского моря. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Беспрозванных подписал соглашения с группами компаний «Самсон» и «Лидер Групп». Общий объём заявленных инвестиций — 90 миллиардов рублей.

«Самсон» вложит не менее 40 миллиардов рублей. Девелопер построит общественно-деловой центр и гостиницы на 3200 номеров, а также создаст 2200 рабочих мест. Компания уже имеет опыт строительства курортной недвижимости в Архызе и на Сахалине.

«Лидер Групп» инвестирует 50 миллиардов рублей. Помимо гостиниц на 3000 номеров, петербургский девелопер планирует возводить социально значимые объекты. Общее количество номеров в двух гостиничных комплексах превысит 6000.

Проект «Белая дюна» реализуется по решению президента. В этом году регион получил федеральные деньги на дороги, электричество и газ. На участке площадью 500 гектаров вырастет новый город, рассчитанный на 20−25 тысяч постоянных жителей. Корпорация развития области будет сопровождать инвесторов на всех этапах — от выделения участка до сдачи объектов.

«Рассчитываем, что группа компаний “Самсон” поможет нам сделать этот город красивым, комфортным и современным», — заявил Беспрозванных.

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