Два девелопера вложат 90 млрд рублей в курорт «Белая дюна» под Калининградом

Проект «Белая дюна» реализуется по решению президента. В этом году регион получил федеральные деньги на дороги, электричество и газ. На участке площадью 500 гектаров вырастет новый город, рассчитанный на 20−25 тысяч постоянных жителей. Корпорация развития области будет сопровождать инвесторов на всех этапах — от выделения участка до сдачи объектов.