В Кировском районе Красноярска убрали 30 брошенных автомобилей

Еще 10 актов комиссия составила на принудительную эвакуацию разукомплектованных машин. После этого 9 автомобилей собственники также переместили добровольно. Один автомобиль вывезли на спецстоянку с улицы Транзитной, 2а. Сейчас специалисты продолжают работу еще по 16 машинам.