В Кировском районе Красноярска убрали 30 брошенных автомобилей

В Кировском районе Красноярска с начала года с улиц убрали 30 брошенных автомобилей. Об этом сообщили в администрации города.
Всего специалисты районной администрации рассмотрели 87 обращений жителей об автохламе. 40 машин находились на придомовых территориях. Для организации вывоза администрация направила информацию в управляющие компании, отдел полиции № 3 и другие ведомства. После вручения официальных уведомлений владельцы самостоятельно убрали 21 автомобиль, не дожидаясь эвакуации и штрафов.
Еще 10 актов комиссия составила на принудительную эвакуацию разукомплектованных машин. После этого 9 автомобилей собственники также переместили добровольно. Один автомобиль вывезли на спецстоянку с улицы Транзитной, 2а. Сейчас специалисты продолжают работу еще по 16 машинам.
Основная часть автохлама в Кировском районе находится в микрорайоне Первомайский, на улицах Академика Павлова, Щорса, Автомобилистов, Гастелло и Кутузова.
Принудительный вывоз автомобиля возможен спустя 60 дней после сообщения о появлении автохлама. За это время машину обследуют, а собственнику направляют уведомление.