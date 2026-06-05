Фонд «Московский инновационный кластер» и ИТ-холдинг Т1 будут вместе поддерживать технологическое предпринимательство

«Российский ИТ-рынок входит в новую фазу — если еще два года назад бизнес инвестировал в ИТ с целью быстрого импортозамещения, то теперь в приоритете — измеримые результаты, понятная экономика внедрения и совместимость ИТ-решений с долгосрочной стратегией компаний. Поэтому основным фактором успеха отечественных вендоров сегодня становится не только скорость вывода продуктов на рынок, а умение заранее просчитать их реальную конкурентоспособность и востребованность на рынке в России и мире», — отметил Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами власти ИТ-холдинга Т1.