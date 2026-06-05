В Беларуси появилось «Одно окно» для владельцев ряда автомобилей

В Беларуси заработал отдельный сервис для владельцев электрокаров и тех, кто хочет купить электромобиль. Подробнее рассказали в Белорусской ассоциации развития электротранспорта.
В частности, БЭТА запустила портал «Одно окно», через который белорусы онлайн могут узнать решение проблем с зарядкой на конкретной ЭЗС или другие вопросы по проблемам с авто.
— Портал открыто для любых обращений — как жалоб и критики, так и для предложений или пожеланий, — прокомментировали в ассоциации.
Ответы автовладельцам будут давать профессионалы. А возможные конфликтные ситуации будут решаться совместно с участниками отрасли и заинтересованными госорганами. В компании предполагают, что через портал, в основном, будут поступать вопросы по платформам и сетям зарядных станций, производителям и импортерам электромобилей. Самые распространенные вопросы после будут дублироваться в соцсетях ассоциации.
Воспользоваться «Одним окном» для владельцев электрокаров могут все желающие. В форме обращения нужно указать имя, контакты для обратной связи, модель авто и его VIN-номер. Также есть возможно прикреплять фото или видео по проблемной теме.