В Беларуси появилось «Одно окно» для владельцев ряда автомобилей

Ответы автовладельцам будут давать профессионалы. А возможные конфликтные ситуации будут решаться совместно с участниками отрасли и заинтересованными госорганами. В компании предполагают, что через портал, в основном, будут поступать вопросы по платформам и сетям зарядных станций, производителям и импортерам электромобилей. Самые распространенные вопросы после будут дублироваться в соцсетях ассоциации.