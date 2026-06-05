Около 28% россиян уже закупились товарами для дачи на лето

Примерно 60% россиян отдыхают на даче в летний сезон. Некоторые уже приобрели товары для создания уюта. Опрос на эту тему провела социальная сеть Одноклассники совместно с ЮMoney.
Летом на собственную дачу часто ездят 39% россиян, а еще 13% опрошенных проводят время на дачах друзей или родственников. Около 8% респондентов редко бывают на дачах.
50% участников опроса еще ничего не купили для дачного комфорта, при этом 20% и не собираются делать покупки этим летом. Однако 28% респондентов приобрели уже много товаров для дачи, а еще 22% — купили только пару вещей.
Маркетплейсы являются самым популярным местом для покупки дачных товаров (45%). В обычных строительных и садовых магазинах их приобретают 35% опрошенных. В 35% случаев товары оплачивают банковскими картами, 15% используют банковские приложения и сервисы, а 13% — СБП и электронные кошельки.
Большинство респондентов за сезон планируют потратить на товары для дачи от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (28%). Еще 22% готовы уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 20% — потратить 30−60 тысяч рублей. При этом 19% россиян допускают расходы 60−100 тысяч рублей за лето, а 11% готовы потратить свыше 100 тысяч рублей.
В основном дачники будут покупать технику для участка (16%), проводить освещение и интернет (по 11%), обновлять мебель и обустраивать детские зоны (по 10%). Участники опроса хотят сделать дачу уютнее, чтобы чаще отдыхать за городом (24%) и проводить время с близкими (18%).
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