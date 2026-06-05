Около 28% россиян уже закупились товарами для дачи на лето

Большинство респондентов за сезон планируют потратить на товары для дачи от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (28%). Еще 22% готовы уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 20% — потратить 30−60 тысяч рублей. При этом 19% россиян допускают расходы 60−100 тысяч рублей за лето, а 11% готовы потратить свыше 100 тысяч рублей.