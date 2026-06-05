Нижегородская мэрия не готова менять оленя на городском гербе на Чебурашку

Ранее медиа-продюсер Юлия Харитонова направила на имя главы города Юрия Шалабаева обращение, в котором предложила временно разместить на гербе Нижнего Новгорода Чебурашку. В обращении говорится, что по одной из городских легенд в 1966 году именно в Нижнем Новгороде (Горьком) Эдуард Успенский придумал образ мультипликационного героя. В честь 60-летия этого события Юлия Харитонова предложила на время изменить городской герб без внесения необходимых поправок в устав.