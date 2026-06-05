«Антивирус» банка заблокировал более 2,5 млн вредоносных программ с начала года

Чтобы не пропустить вирус на свой гаджет, важно помнить о защите: скачивать приложения только из официальных магазинов, внимательно следить за разрешениями, которые нужно дать программам, и никогда не переходить по подозрительным ссылкам из электронных писем или СМС.