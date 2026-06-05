Песков в студии VK Видео: Президент будет говорить, куда нам идти в плане развития

— Президент будет говорить о своем видении того, куда нам идти в плане развития страны: и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нас основные вызовы. И это очень интересно, потому что именно это дает понимание участникам рынка и представителям бизнеса, будь то гигантский бизнес или малый и средний бизнес, на что им ориентироваться концептуально, потому что это именно слова главы государства, которые определяют основной вектор, — цитата.