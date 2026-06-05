Беду на семью навлечёшь! Что нельзя делать в Собор Всех Святых 7 июня 2026

Идея общего чествования святых возникла в первые века христианства. В эпоху гонений верующие особенно хранили память о мучениках — тех, кто отдал жизнь за Христа. Со временем Церковь стала прославлять не только мучеников, но и всех, кто явил святость жизни: исповедников, святителей, преподобных, праведников и других угодников Божиих.