Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беду на семью навлечёшь! Что нельзя делать в Собор Всех Святых 7 июня 2026

Рассказываем, когда отмечается Собор Всех Святых в 2026 году, какова история и духовный смысл праздника, а также что в этот день можно и нельзя делать.

Собор Всех Святых — один из главных праздников Православной церкви. Отмечается на первое воскресенье после Троицы. Подробнее о том, какого числа Собор Всех Святых в 2026 году и какие правила стоит соблюдать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.

Когда Собор Всех Святых в 2026 году?

В 2026 году, когда Троица приходилась на 31 мая, Собор Всех Святых (или Неделя всех святых) отпразднуют 7 июня, в воскресенье. Дата праздника меняется каждый год, так как она напрямую привязана к празднованию Пасхи.

Собор Всех Святых: история и смысл праздника.

Идея общего чествования святых возникла в первые века христианства. В эпоху гонений верующие особенно хранили память о мучениках — тех, кто отдал жизнь за Христа. Со временем Церковь стала прославлять не только мучеников, но и всех, кто явил святость жизни: исповедников, святителей, преподобных, праведников и других угодников Божиих.

Собор Всех Святых не случайно празднуется в первое воскресенье после Пятидесятницы. Эта последовательность имеет глубокий духовный смысл. Святой Дух, сошедший на апостолов в день Пятидесятницы, пребывает в Церкви и освящает верующих. Неделя Всех Святых символически показывает плоды действия Святого Духа в истории Церкви.

В Русской Православной Церкви особое место занимает также Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших. Этот праздник совершается во второе воскресенье по Пятидесятнице и посвящён русским святым — князьям и княгиням, святителям, преподобным, мученикам, праведникам и многим другим угодникам Божиим, просиявшим на Русской земле. Однако главный Собор Всех Святых, объединяющий всех святых Церкви, празднуется в первое воскресенье после Пятидесятницы.

Что нельзя делать в Собор Всех Святых 7 июня 2026 года?

Народные поверья.

— Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. В этот день следует уделить время молитве, поминовению усопших и духовному сосредоточению, а не изнурительной работе. Считалось, что тяжёлый труд может навлечь неудачи и лишить человека благословения на будущие дела.

— Нельзя ссориться и ругаться. Конфликты и злые слова в этот день могут надолго испортить отношения между людьми. Верили, что любая ссора, начавшаяся в этот день, будет особенно долгой и тяжёлой для примирения.

— Нельзя стричься. Стрижка в этот день может ослабить жизненные силы человека и привлечь неудачи. Считалось, что вместе с волосами можно «срезать» здоровье, удачу и благополучие.

Что можно делать в Собор Всех Святых 7 июня 2026 года?

— Посетить храм и причаститься. В первую очередь православным христианам следует посетить храм и принять участие в Божественной литургии. Это возможность воздать хвалу Богу и всем святым, почтить их память и испросить их молитвенного заступничества.

— Подготовиться к Петрову посту. Рекомендуется настроиться на предстоящий пост, привести в порядок мысли и пересмотреть свои привычки. Такая подготовка помогает провести пост более осознанно и с духовной пользой.

— Проводить время в кругу семьи и близких. Общение с родными в этот день способствует укреплению семейных связей и взаимопонимания. Считалось, что добрые беседы и совместное времяпрепровождение привлекают в дом мир, согласие и благополучие.