Нижегородский губернатор впервые высказался о вылете «Пари НН» из РПЛ

Напомним, по итогам завершившегося сезона «Пари НН» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и напрямую покинул элитный дивизион, отправившись в Первую лигу. За три тура до финиша сезона в клубе произошли кадровые изменения: был уволен главный тренер Алексей Шпилевский и его четыре помощника. Новым наставником стал Вадим Гаранин, под руководством которого команда провела три матча, два из которых проиграла.