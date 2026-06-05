Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский губернатор впервые высказался о вылете «Пари НН» из РПЛ

Глеб Никитин сказал, что все произошло своевременно.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин впервые публично высказался о вылете футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» из Российской премьер-лиги. Об этом сообщает Матч ТВ.

В ответ на вопрос журналиста глава региона коротко ответил, что все произошло своевременно. Также у губернатора поинтересовались дальнейшей судьбой нового тренера Вадима Гаранина. В ответ Глеб Никитин сообщил, что решение останется за руководством нижегородского клуба.

Напомним, по итогам завершившегося сезона «Пари НН» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и напрямую покинул элитный дивизион, отправившись в Первую лигу. За три тура до финиша сезона в клубе произошли кадровые изменения: был уволен главный тренер Алексей Шпилевский и его четыре помощника. Новым наставником стал Вадим Гаранин, под руководством которого команда провела три матча, два из которых проиграла.