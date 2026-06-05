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В Ростовской области объявили, а затем отменили ракетную опасность

Днем 5 июня в Ростовской области действовала ракетная опасность.

Источник: Комсомольская правда

Днем 5 июня в Ростовской области объявили, а затем отменили ракетную опасность. Оповещения поступили в приложениии МЧС.

Угроза сохранялась с 13:47 до 14:13. Напомним, во время опасности ракетной атаки жителям Дона рекомендуют спускаться в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Также в Ростовской области в течение ночи и утром действовало предупреждение о беспилотной опасности, его отменили в 5:48.

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