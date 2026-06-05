Волгоградцы в битве с чиновниками отстояли народный стадион

Пришкольный стадион, прежде заброшенный, а затем восстановленный жителями волгоградского поселка Второй километр, будет жить. Прокуратура признала неправомерным распоряжение администрации Дзержинского района о сносе спортинвентаря, установленного горожанами, сообщает активист Илья Прялин.
По словам волгоградца, вдохновленные местные жители в очередной раз привели территорию в порядок. Уже в ближайшие выходные здесь пройдет праздник, приуроченный ко Дню защиты детей — прежде отметить его не позволила погода.
На стадионе появились волейбольные стойки и новые сетки для футбольных ворот — их подарили ветераны СВО. Желающих позаниматься спортом значительно прибавилось. Похоже, стремление чиновников избавиться от единственного в поселке спортивного объекта сделало ему хорошую рекламу.
«Прежде у нас играли ребята из “Олимпии” — в поселке живет один из них, а теперь на поле стали заглядывать и школьники с символикой “Ротора” на майках», — говорит Илья Прялин.
Горожане стали еще более сплоченными, отстаивая площадку в битве с чиновниками. К сожалению, уже не удастся отстоять вырубленную аллею деревьев жителям Краснооктябрьского района.
Ранее vlg.aif.ru рассказал, что ждет волгоградцев на стадионе «Волгоград Арена» и вокруг него вечером 5 июня, перед матчем сборных России и Буркина-Фасо.