Эксперт: роботизация должна стать частью системы роста производительности

Вице-губернатор по экономическому развитию правительства Ленинградской области Егор Мищеряков и заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказали о региональных мерах поддержки для предпринимателей, решивших роботизировать свои производства или процессы. Так, в Ленинградской области можно воспользоваться льготным кредитом, а в Москве — пройти комплексную диагностику на готовность к роботизации.