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Эксперт: роботизация должна стать частью системы роста производительности

Главный критерий успеха этого процесса — результат для предприятия, подчеркнула гендиректор Федерального центра компетенций Светлана Горчакова.

Роботизация должна быть частью зрелой системы повышения производительности, сообщила генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Светлана Горчакова на сессии «Механизмы вместо людей: роботизация — быть или не быть?» во время ХХIХ Петербургского международного экономического форума.

«Главный критерий успешной роботизации не количество внедренных роботов, а результат для предприятия: сокращение времени операций, снижение простоев, рост выработки, повышение качества и высвобождение людей из непродуктивной занятости», — подчеркнула она.

По ее мнению, важно не просто «заменять людей роботами», а освобождать сотрудников от рутинных, тяжелых и повторяющихся операций, направлять их туда, где нужны контроль, качество, принятие решений и развитие.

«Роботизация должна быть частью зрелой системы повышения производительности. Сначала — понимание процесса и цели, затем — подготовка команды и системы управления, и только после этого — выбор технологического решения», — резюмировала Горчакова.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Борис Огарков отметил, что именно роботизация помогла компании одновременно наращивать количество торговых точек и распределительных центров, уменьшить общую численность работников. Он высказался за более глубокую и массовую роботизацию, в частности, складской логистики, поскольку в этом случае «количество перейдет в качество».

Вице-губернатор по экономическому развитию правительства Ленинградской области Егор Мищеряков и заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказали о региональных мерах поддержки для предпринимателей, решивших роботизировать свои производства или процессы. Так, в Ленинградской области можно воспользоваться льготным кредитом, а в Москве — пройти комплексную диагностику на готовность к роботизации.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.