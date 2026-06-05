Эксперт: роботизация должна стать частью системы роста производительности

Роботизация должна быть частью зрелой системы повышения производительности, сообщила генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Светлана Горчакова на сессии «Механизмы вместо людей: роботизация — быть или не быть?» во время ХХIХ Петербургского международного экономического форума.
«Главный критерий успешной роботизации не количество внедренных роботов, а результат для предприятия: сокращение времени операций, снижение простоев, рост выработки, повышение качества и высвобождение людей из непродуктивной занятости», — подчеркнула она.
По ее мнению, важно не просто «заменять людей роботами», а освобождать сотрудников от рутинных, тяжелых и повторяющихся операций, направлять их туда, где нужны контроль, качество, принятие решений и развитие.
«Роботизация должна быть частью зрелой системы повышения производительности. Сначала — понимание процесса и цели, затем — подготовка команды и системы управления, и только после этого — выбор технологического решения», — резюмировала Горчакова.
Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Борис Огарков отметил, что именно роботизация помогла компании одновременно наращивать количество торговых точек и распределительных центров, уменьшить общую численность работников. Он высказался за более глубокую и массовую роботизацию, в частности, складской логистики, поскольку в этом случае «количество перейдет в качество».
Вице-губернатор по экономическому развитию правительства Ленинградской области Егор Мищеряков и заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказали о региональных мерах поддержки для предпринимателей, решивших роботизировать свои производства или процессы. Так, в Ленинградской области можно воспользоваться льготным кредитом, а в Москве — пройти комплексную диагностику на готовность к роботизации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.