Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова заявила, что биохакинг стал частью концепции здравоохранения 3.0

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в беседе с Александром Цыпкиным в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026 рассказала о новой модели здравоохранения, биохакинге, а также о центрах здорового долголетия, где можно определить биологический возраст.

Это абсолютно не хайповая тема. Мы уже сейчас говорим о развитии здравоохранения 3.0, имея в виду, что нужно большее внимание уделять предрискам — людям, которые еще не стали больными и не считают себя таковыми.

Татьяна Голикова
заместитель председателя правительства России

По словам вице-премьера, внимательное отношение к образу жизни и привычкам может существенно отложить развитие хронических заболеваний. Она отметила, что если человек начинает заботиться о здоровье с 26−27 лет, это может «на 15 лет оттянуть» появление хронических болезней.

Голикова также сообщила, что с 2026 года бывшие центры здоровья преобразуются в центры здорового долголетия. В них можно будет определить биологический возраст, сравнить его с реальным и получить рекомендации по изменению образа жизни.

Отдельно вице-премьер подчеркнула, что здравоохранение остается одним из национальных приоритетов. По ее словам, за время реализации национального проекта были построены или капитально отремонтированы 12 тыс. медучреждений, поставлены 295 тыс. единиц оборудования и 20 тыс. транспортных средств.

Голикова добавила, что за этими инвестициями стоит не только обновление инфраструктуры, но и качество медицинской помощи. По ее словам, современная больница или поликлиника меняет отношение и пациента, и врача к процессу лечения.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше