Голикова заявила, что биохакинг стал частью концепции здравоохранения 3.0

Это абсолютно не хайповая тема. Мы уже сейчас говорим о развитии здравоохранения 3.0, имея в виду, что нужно большее внимание уделять предрискам — людям, которые еще не стали больными и не считают себя таковыми.
По словам вице-премьера, внимательное отношение к образу жизни и привычкам может существенно отложить развитие хронических заболеваний. Она отметила, что если человек начинает заботиться о здоровье с 26−27 лет, это может «на 15 лет оттянуть» появление хронических болезней.
Голикова также сообщила, что с 2026 года бывшие центры здоровья преобразуются в центры здорового долголетия. В них можно будет определить биологический возраст, сравнить его с реальным и получить рекомендации по изменению образа жизни.
Отдельно вице-премьер подчеркнула, что здравоохранение остается одним из национальных приоритетов. По ее словам, за время реализации национального проекта были построены или капитально отремонтированы 12 тыс. медучреждений, поставлены 295 тыс. единиц оборудования и 20 тыс. транспортных средств.
Голикова добавила, что за этими инвестициями стоит не только обновление инфраструктуры, но и качество медицинской помощи. По ее словам, современная больница или поликлиника меняет отношение и пациента, и врача к процессу лечения.