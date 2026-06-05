Врач назвала правила, которые могут сохранить психическое здоровье

«Первое и главное — сон. Если человек спит меньше шести часов больше месяца, риск тревожного или депрессивного эпизода вырастает в разы. Второе — еда. Без завтрака, со скачками сахара и обилием переработанной пищи мозг работает как двигатель на плохом топливе. Не надо жёстких диет, достаточно регулярного полноценного питания. Третье — движение. Это не про спортзал, а про бытовую активность. Пациенты, которые начинают просто гулять по 30−40 минут в день, через три недели сами замечают, что тревожность снизилась. Эффект сравним с легкими антидепрессантами без побочек», — рассказала специалист.