Врач назвала правила, которые могут сохранить психическое здоровье

Правила, которые помогут сохранить психическое здоровье нельзя назвать сенсацией, но они действительно работают. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала заместитель главного врача по медицинской части КУЗ ВО «ВОКПНД», врач-психотерапевт, психиатр Каролина Кикина.
«Первое и главное — сон. Если человек спит меньше шести часов больше месяца, риск тревожного или депрессивного эпизода вырастает в разы. Второе — еда. Без завтрака, со скачками сахара и обилием переработанной пищи мозг работает как двигатель на плохом топливе. Не надо жёстких диет, достаточно регулярного полноценного питания. Третье — движение. Это не про спортзал, а про бытовую активность. Пациенты, которые начинают просто гулять по 30−40 минут в день, через три недели сами замечают, что тревожность снизилась. Эффект сравним с легкими антидепрессантами без побочек», — рассказала специалист.
По мнению психиатра, на четвертом месте — люди. Один из самых мощных защитных факторов — это хотя бы один близкий человек, с которым можно быть собой. Одиночество разрушает психику быстрей любого стресса. Пятое — информационная гигиена. Новостные ленты, соцсети, короткие видео перегружают дофаминовую систему, вызывая хроническую усталость мозга. Ну, и шестое — границы. Умение говорить «нет», делегировать, а не тащить на себе чужую ответственность.
«Моя психотерапевтическая практика показывает, что люди, которые не умеют отказывать, сгорают первыми. Никакой диеты или марафона не нужно. Нужен режим и внимание к себе. И, конечно, если фон плохой, тревога зашкаливает или появились мысли не жить, никакой ЗОЖ не заменит визита к специалисту. Гигиена — это хорошо, но когда уже сломал ногу, одними витаминами не обойтись», — считает психотерапевт.