Сметана и тефтели появились на нижегородской молочной кухне

Нижегородская молочная кухня вновь представила несколько новинок. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.
Среди новинок — сметана, тефтели из трех видов мяса, свиные и куриные биточки. Глава Нижнего Новгорода напомнил, что предприятие только за последние три месяца предприятие выпустило два новых продукта. Теперь линейка продукции вновь расширена.
В составе сметаны пятнадцатипроцентные сливки, в тефтелях и биточках — мясо и специи. На этой неделе нижегородцы уже раскупили всю партию новых продуктов.
«Отрадно, что продукция нашей кухни так нравится мамам с малышами, а за счет регулярного обновления позиций еще и стала помощником для всех покупателей, кому важны вкус и польза в одном продукте», — написал Юрий Шалабаев.
Напомним, бифштексы и котлеты появились в продаже на раздатках нижегородской молочной кухни.