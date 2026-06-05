CNN: американский авианосец Gerald Ford пострадал сильнее, чем сообщалось

CNN напоминает, что Gerald Ford был введен в строй в 2017 году и является новейшим и наиболее технологичным из 11 атомных авианосцев США. Сейчас его ждет продолжительный этап ремонта и технического обслуживания из-за износа, вызванного военным походом и пожаром. Один из источников утверждает, что пройдет не меньше года, прежде чем Gerald Ford вернется в строй.