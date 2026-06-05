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CNN: американский авианосец Gerald Ford пострадал сильнее, чем сообщалось

В марте на борту крупнейшего в мире авианосца, принимавшего участие в войне США против Ирана, произошел пожар. Тогда ВМС США опубликовали краткое заявление, в котором преуменьшили значимость и последствия инцидента, сообщает американский канал CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Канал напоминает, что в мартовском заявлении ВМС США говорилось, что пожар локализован, авианосец стоимостью 13 млрд долларов «полностью работоспособен», а двум морякам была оказана медицинская помощь в связи с травмами, «не представляющими угрозы для жизни».

Но видео, полученное CNN, показывает, что пожар был гораздо серьезнее и разрушительнее, чем сообщили в ВМС.

На видео видно, что от коек моряков остался «обугленный искореженный металл», потолок в кубриках был разрушен огнем, сверху свисали провода, а пол вокруг коек был усеян кучами пепла. Источники добавили, что система пожаротушения на Gerald Ford не сработала. Судну пришлось отправиться в порт в Греции для временного ремонта.

Команде авианосца потребовалось около 30 часов, чтобы потушить пожар, очистить корабль и предотвратить повторное возгорание. Из-за повреждений примерно 600 моряков лишились доступа к своим койкам.

Высокопоставленный собеседник сказал CNN, что ВМС преуменьшили влияние пожара, поскольку авианосец тогда находился в Красном море и поддерживал операцию США против Ирана, а точная информация о случившемся могла бы повлиять на военные возможности Пентагона.

CNN напоминает, что Gerald Ford был введен в строй в 2017 году и является новейшим и наиболее технологичным из 11 атомных авианосцев США. Сейчас его ждет продолжительный этап ремонта и технического обслуживания из-за износа, вызванного военным походом и пожаром. Один из источников утверждает, что пройдет не меньше года, прежде чем Gerald Ford вернется в строй.

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