CNN: американский авианосец Gerald Ford пострадал сильнее, чем сообщалось

Канал напоминает, что в мартовском заявлении ВМС США говорилось, что пожар локализован, авианосец стоимостью 13 млрд долларов «полностью работоспособен», а двум морякам была оказана медицинская помощь в связи с травмами, «не представляющими угрозы для жизни».
На видео видно, что от коек моряков остался «обугленный искореженный металл», потолок в кубриках был разрушен огнем, сверху свисали провода, а пол вокруг коек был усеян кучами пепла. Источники добавили, что система пожаротушения на Gerald Ford не сработала. Судну пришлось отправиться в порт в Греции для временного ремонта.
Команде авианосца потребовалось около 30 часов, чтобы потушить пожар, очистить корабль и предотвратить повторное возгорание. Из-за повреждений примерно 600 моряков лишились доступа к своим койкам.
CNN напоминает, что Gerald Ford был введен в строй в 2017 году и является новейшим и наиболее технологичным из 11 атомных авианосцев США. Сейчас его ждет продолжительный этап ремонта и технического обслуживания из-за износа, вызванного военным походом и пожаром. Один из источников утверждает, что пройдет не меньше года, прежде чем Gerald Ford вернется в строй.