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В Калининградской области построят завод по производству упаковки

Пакеты и коробки будут производить из бумаги.

В Калининградской области планируют построить завод по производству бумажной упаковки. Соглашение о сотрудничестве правительства региона с OSQ International — калининградским предприятием крупнейшего производителя пищевой крафт-упаковки в России и СНГ OSQ Group — губернатор Алексей Беспрозванных подписал на площадке ПМЭФ-2026.

Отмечается, что новое предприятие расширит возможности уже действующей в регионе площадки. Известно, что новый проект предполагает создание производства полного цикла — от сырья до готовой продукции. Сотрудничать планируют с местными предприятиями пищевой промышленности.

— Рассчитываем на успешную реализацию нового инвестпроекта, а в перспективе — создание в Калининградской области высокотехнологичного упаковочного кластера, конкурентного благодаря внедрению инновационных и экологически безопасных решений, — сказал Алексей Беспрозванных.

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