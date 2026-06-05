В Калининградской области построят завод по производству упаковки

В Калининградской области планируют построить завод по производству бумажной упаковки. Соглашение о сотрудничестве правительства региона с OSQ International — калининградским предприятием крупнейшего производителя пищевой крафт-упаковки в России и СНГ OSQ Group — губернатор Алексей Беспрозванных подписал на площадке ПМЭФ-2026.
Отмечается, что новое предприятие расширит возможности уже действующей в регионе площадки. Известно, что новый проект предполагает создание производства полного цикла — от сырья до готовой продукции. Сотрудничать планируют с местными предприятиями пищевой промышленности.
— Рассчитываем на успешную реализацию нового инвестпроекта, а в перспективе — создание в Калининградской области высокотехнологичного упаковочного кластера, конкурентного благодаря внедрению инновационных и экологически безопасных решений, — сказал Алексей Беспрозванных.