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Губерниев назвал победу «Зенита» в РПЛ «раздражительной для других»

Дмитрий Губерниев видит главную причину победы сине-бело-голубых в ошибках конкурентов.

Источник: Аргументы и факты

Спортивный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев в эксклюзивном комментарии spb.aif.ru оценил итоги чемпионата России, в котором «Зенит» завоевал золотые медали. По его словам, победа питерского клуба абсолютно заслужена, но у некоторых вызывает раздражение.

Главную причину успеха сине-бело-голубых он видит в ошибках конкурентов, прежде всего «Краснодара». «Краснодару надо было, конечно, забивать не только в послематчевой серии со “Спартаком”, но еще и в матче с “Динамо”», — подчеркнул комментатор.

Губерниев отметил, что этот титул имеет особое значение для Петербурга и самой команды. «Это было важно для города, это было важно для команды. “Зенит” показывает другим, что возможности свои упускать нельзя», — заявил он.

Журналист также констатировал, что успех «Зенита» вызывает полярные эмоции у болельщиков. «Это большое счастье для одних и раздражительно для других», — философски заметил Губерниев.

Напомним, 17 мая «Зенит» одержал выездную победу над «Ростовом» со счётом 1:0. Эта победа не только прервала годичное чемпионство «Краснодара», но и установила абсолютный рекорд высшего дивизиона отечественного футбола, позволив «Зениту» обойти «Спартак» по общему количеству титулов.