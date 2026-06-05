Губерниев назвал победу «Зенита» в РПЛ «раздражительной для других»

Главную причину успеха сине-бело-голубых он видит в ошибках конкурентов, прежде всего «Краснодара». «Краснодару надо было, конечно, забивать не только в послематчевой серии со “Спартаком”, но еще и в матче с “Динамо”», — подчеркнул комментатор.