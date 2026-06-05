Губерниев назвал победу «Зенита» в РПЛ «раздражительной для других»

Спортивный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев в эксклюзивном комментарии spb.aif.ru оценил итоги чемпионата России, в котором «Зенит» завоевал золотые медали. По его словам, победа питерского клуба абсолютно заслужена, но у некоторых вызывает раздражение.
Губерниев отметил, что этот титул имеет особое значение для Петербурга и самой команды. «Это было важно для города, это было важно для команды. “Зенит” показывает другим, что возможности свои упускать нельзя», — заявил он.
Журналист также констатировал, что успех «Зенита» вызывает полярные эмоции у болельщиков. «Это большое счастье для одних и раздражительно для других», — философски заметил Губерниев.
Напомним, 17 мая «Зенит» одержал выездную победу над «Ростовом» со счётом 1:0. Эта победа не только прервала годичное чемпионство «Краснодара», но и установила абсолютный рекорд высшего дивизиона отечественного футбола, позволив «Зениту» обойти «Спартак» по общему количеству титулов.