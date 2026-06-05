В Петербурге дали старт строительству нового разводного моста через Неву

Мост длиной 462,9 метра (без учета подходов) получит однокрылый раскрывающийся разводной пролет. Полный цикл разводки займет около двух минут — сопоставимую скорость в Петербурге сегодня демонстрирует только Литейный мост. Этап 4.1 пройдет от Глухоозерского шоссе до развязки с Союзным проспектом. Переправа станет частью масштабного транспортного каркаса, соединив ЗСД с КАД.
«Это стратегический проект, который изменит транспортную систему города. Мост станет вторым за последние 40 лет разводным, возводимым одновременно с Большим Смоленским», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Закладной камень извлекли из Невы при строительстве Большого Смоленского моста.
Закладка первого (памятного) камня — это давняя традиция, которая символизирует официальный старт масштабных строительных работ.