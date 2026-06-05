Государство получило акции миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод»

Напомним, ранее Семнадцатый апелляционный арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии пакетов миноритариев в пользу государства. Он установил, что приватизация предприятия в 1990-е годы прошла незаконно, поэтому все последующие операции с ценными бумагами недействительны. Во время судебных споров с частью миноритариев были заключены соглашения, по которым они передали акции за выплату, равную их рыночной стоимости. Этому спору предшествовал другой процесс, в результате которого были удовлетворены требования прокуратуры об обращении в собственность государства 89,4% акций, которые принадлежали Петру Кондрашеву и его деловым партнерам.