Минтруд Дагестана проводит для молодежи профтуры и встречи с работодателями

Почти 3 тысячи представителей молодежи с начала года приняли участие в профориентационных мероприятиях Минтруда Дагестана — специальных тестированиях, профтурах и встречах с работодателями. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации главы республики.
Кадровые центры «Работа России» в Дагестане оказывают всестороннюю поддержку соискателям и работодателям. Карьерные консультанты работают персонально с каждым человеком, выстраивая индивидуальную карьерную траекторию.
Чтобы помочь молодым людям понять свои предпочтения, увидеть возможности и построить реалистичный путь от школьной парты к работе мечты, в регионе работает программа индивидуального карьерного сопровождения молодежи. Главная цель — создание понятного маршрута для школьников старших классов и учащихся колледжей и вузов, начиная с профориентации и заканчивая успешным трудоустройством.
В частности, студентам предлагают пройти в кадровых центрах специальную оценку, насколько успешными они будут после получения диплома. Если есть риск не найти работу, специалист кадрового центра поможет организовать практику, стажировку, чтобы у молодого человека появились необходимые трудовые навыки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.